Covid-19: Marcelo defende fim do uso da máscara em meados de setembro

O Presidente da República defendeu este domingo o fim obrigatório do uso da máscara só em meados de setembro e apelou aos jovens para se vacinarem contra a Covid-19 antes do início do ano letivo.

Questionado sobre o fim do uso obrigatório da máscara, o Presidente da República lembrou que é uma competência da Assembleia da República, que só volta a reunir-se em plenário em setembro, por isso defendeu que a prorrogação dessa decisão "é uma boa coincidência, depois de deixar passar algumas semanas".

"Fui dos primeiros a pô-la e serei dos últimos a tirá-la. Quero ver primeiro os números de agosto e de setembro", afirmou aos jornalistas Marcelo Rebolo de Sousa, que falava durante uma visita ao centro de vacinação de Alcabideche, no concelho de Cascais.