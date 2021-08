Boletim DGS. Mais nove mortes e 2.112 casos de Covid-19

O índice de transmissibilidade, o R(t), não sofreu alterações desde sexta-feira, estando em 0,98 no país. A taxa de incidência é de 312,3 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Portugal registou este domingo mais nove mortes pela Covid-19 e 2.112 novos casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.639 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 1.019.420 casos.

Os internamentos aumentaram e voltaram a ficar acima de 700, depois de cinco dias a cair. Estão internadas 708 pessoas devido à doença - mais 27 em relação ao dia anterior. Dessas, 152 estão em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que no sábado.

Dos 2.112 novos casos, 802 foram registados na região Norte e 657 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Foram ainda registados na região Centro 4309 casos, na região do Alentejo 62 casos e na região do Algarve 198 casos.

Já nos Açores e na Madeira foram registados, respetivamente, 26 e 58 novos casos.