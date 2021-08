Vacinadas 45 mil pessoas na manhã de sábado. "Estamos a dar uma lição ao mundo", diz Gouveia e Melo

"Acho que é um povo fantástico, a tal barreira do negacionismo que existe noutros países, é muito pequena em Portugal. É um ato básico de civismo, estamos a dar uma lição ao mundo", disse o militar.

O coordenador, que há uma semana enfrentou uma manifestação de negacionistas , reiterou que o negacionismo é muito reduzido em Portugal quando comparado com os restantes países e que Portugal "está a dar uma lição ao mundo".

Gouveia e Melo falou aos jornalistas durante uma visita a um centro de vacinação em Alcabideche, no concelho de Cascais, e recordou que, também a partir deste sábado, a modalidade "Casa Aberta" passa a estar disponível para todas as pessoas elegíveis.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo informou este sábado, até às 11h45, que foram vacinadas durante a manhã cerca de 45 mil pessoas contra a Covid-19. No dia em que foi aberta a vacinação para os jovens entre os 12 e os 15 anos , o coordenador da "task force" da vacinação não garantiu que todas as vacinações fossem desses jovens, mas a percentagem "deve rondar os 90%".

O contraste nas declarações do vice-almirante também foi notório na receção ao centro de vacinação. Se, na semana passada, foi recebido com insultos e gritos como "assassino", desta feita Gouveia e Melo foi recebido com aplausos.

Uma receção que deixou Gouveia e Melo agradecido. "Estes aplausos foram mais para me animar, eu agradeço imenso e fico comovido", admitiu.

Sobre a terceira dose da vacina, uma hipótese cada vez mais considerada pelo Governo e pelas regiões autónomas da Madeira e Açores, o coordenador da "task force" voltou a garantir que há vacinas que chegue, caso a Direção-Geral da Saúde avance com ar recomendação.

"Se isso for decidido, nós temos vacinas disponíveis. Neste momento, estamos a acabar um processo de emergência nacional, um esforço coletivo, incluindo da própria população. E depois passamos para um processo mais normal, e essa terceira dose fará parte desse processo mais normal", concluiu.