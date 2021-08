Covid-19. Especialistas divergem quanto ao fim do uso obrigatório de máscara na rua

Veja também:

Com a chegada da segunda fase de desconfinamento a chegar já na próxima segunda-feira, o fim do uso obrigatório de máscara na rua volta a ser um tema em cima da mesa.

A ministra da Saúde indicou que essa decisão cabe ao Parlamento, que só regressa aos trabalhos dia 7 de setembro.

A ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros reitera esta posição e adiantou que, independentemente do que a Assembleia da República decida, o Governo continuará a recomendar o uso de máscara ao ar livre.

Deve, afinal, chegar ao fim o uso obrigatório de máscara na rua? Os especialistas dividem-se.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública não considera que a norma deve chegar ao fim.

"No contexto atual, justifica-se manter a utilização da máscara nos contextos em que haja maior proximidade entre as pessoas. Com uma incidência relativamente elevada, talvez não seja a decisão mais importante a tomar", afirma, à Renascença.