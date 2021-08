Vacinação. Família acredita que “mais vale prevenir do que remediar”

Veja também:

Maria João é mãe de Joana, de 15 anos, e Catarina, de 13 anos. Em entrevista, referiu que a possibilidade de vacinação das filhas sempre esteve em cima da mesa. “Estou de acordo com a vacinação e penso que é uma necessidade mesmo”. Considera, ainda, que a vacinação antes do início do ano letivo é essencial. “Não vai ajudar, vai ser primordial”, mencionou.



Assim, crê que Joana e Catarina estarão mais seguras quando regressarem às aulas e não tem dúvidas que as filhas pensam o mesmo. Apesar da certeza, admite que os receios não deixam de existir. De qualquer das formas, sublinha que os medos não são exclusivos para esta faixa etária, “porque não há, ainda, a noção de todas as possíveis consequências que as vacinas podem ter”.

Lembrou que as preocupações são iguais às que sentiu quando foi a sua vez. No entanto, garante que é preciso tirar conclusões sobre os números de novos casos e mortes avançados diariamente. Maria João é professora, passa os dias em salas de aulas com diversos alunos e sabe que, assim, estará mais protegida.

Apesar das incertezas, considera que a recomendação de vacinação foi bem explicada, mas, não só para estas idades, como para todas as outras. “Penso que foram suficientemente esclarecedoras, tanto para os adolescentes, quanto para os jovens adultos. Para todas as idades!”.

Joana e Catarina querem ser vacinadas, mesmo que isso interrompa as suas férias. As irmãs afirmaram que, acima de tudo, querem manter-se em segurança e proteger quem está à sua volta. “Assim, a minha família e todos os que me rodeiam ficam mais seguros e a probabilidade de eu ficar doente é baixíssima”, disse Catarina.