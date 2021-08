Sobe para três o número de mortos da colisão em Alcácer do Sal

O número de mortos da colisão automóvel ocorrida hoje no Itinerário Complementar 1 (IC1), no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), subiu de dois para três, com a morte de um dos feridos graves, revelaram as autoridades.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que uma das duas pessoas feridas com gravidade acabou por morrer, o que fez aumentar para três o número de vítimas mortais do sinistro.

Os três mortos são duas mulheres e um homem, enquanto o ferido grave é um homem, tendo a colisão, envolvendo quatro viaturas, provocado ainda um ferido leve, uma mulher, precisou à Lusa fonte da GNR, que ainda não sabia as idades das vítimas.

Segundo a fonte do CDOS, os dois feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e os corpos dos três mortos para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta para a colisão, que aconteceu perto da localidade de Palma, concelho de Alcácer do Sal, foi dado aos bombeiros às 12:48.

O troço do IC1 no local do acidente foi cortado nos dois sentidos, mas já foi reaberto no sentido Sul/Norte e continua condicionado no sentido Norte/Sul, disse a fonte da GNR.

As operações de socorro envolveram um total de 33 operacionais, apoiados por 14 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).