Restaurantes, cafés e pastelarias com mais clientes por mesa

Continua a ser necessário apresentar Certificado Digital de Vacinação ou teste negativo para tomar uma refeição no interior dos restaurantes, ao fim de semana e feriados.

A partir de segunda-feira, número de pessoas por grupo no interior dos estabelecimentos de restauração e similares passa de 6 para 8 pessoas, anunciou a ministro da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A lotação dos estabelecimentos comerciais passa de cinco para oito pessoas por 100 metros quadrados.

Segundo a ministra, estas medidas integram a segunda fase do desconfinamento, por se ter atingido os 70% da população vacinada contra a covid-19 no dia 18 de agosto e entra em vigor a partir da próxima segunda-feira.

Atualmente, no que respeita ao número de pessoas por mesa nos restaurantes, cafés e pastelarias, a regra é de seis pessoas por mesa no interior e 10 pessoas por mesa nas esplanadas.

Segundo a ministra, nesta segunda fase do levantamento das restrições, os espetáculos culturais passam a ter 75% de lotação (contra os 66% de lotação atuais), assim como eventos como casamentos e batizados.

A governante referiu ainda que o comércio, a restauração e os espetáculos mantêm os horários normais de funcionamento, com limite das 2h00 e sujeitos às regras da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Continua a ser exigido certificado covid-19 ou teste negativo nas viagens por via aérea ou marítima, nos estabelecimentos turísticos e alojamento local e no interior dos restaurantes ao fim de semana e feriados.

Também à entrada das aulas de grupo nos ginásios, termas e spas bem como nos casinos e bingos, eventos culturais ou desportivos com mais de 1.000 pessoas em ambiente aberto ou 500 em ambiente fechado é exigida a apresentação do certificado ou teste negativo, tal como em casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.