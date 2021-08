Veja também:

Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 2.507 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.622 mortes e um milhão e 14 mil infeções (1.014,632).



O número de pessoas internadas com Covid-19 mantém-se estável. Nos hospitais estão agora 687 pessoas com Covid-19, menos um paciente em comparação com o boletim de quinta-feira.



Em unidades de cuidados intensivos (UCI) há mais duas pessoas internadas, num total de 143 doentes mais graves.



O número de casos ativos aumentou para 44.916, são mais 107 num dia.

Recuperam da doença 2.391 pessoas. Desde o início da pandemia há registo de 952 mil recuperados.