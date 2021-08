Governo antecipa segunda fase de descofinamento. Saiba o que muda a partir de 2.ª feira

A segunda fase de desconfinamento, que devia começar no início de setembro, foi antecipada alguns dias porque Portugal atingiu a meta de 70% da população com vacinação completa contra a Covid-19.

O Conselho de Ministros esteve reunido esta sexta-feira e decidiu avançar com o levantamento antecipado de algumas restrições na sequência da pandemia de Covid-19. As novas medidas entram em vigor na segunda-feira.

No final do Conselho de Ministros desta sexta-feira, Mariana Vieira da Silva destacou que Portugal apresenta uma incidência de 316,6 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e um índice de transmissibilidade (Rt) de 0,98.

A ministra da Saúde, Marta Temido , já tinha afirmado que as máscaras vão manter-se obrigatórias até 12 de setembro e que será o Parlamento a decidir o levantamento da proibição. Mariana Vieira da Silva sublinha as palavras e passa a decisão para a Assembleia da República.

"A proposta [máscaras deixarem de ser obrigatórias] resulta do trabalho técnico que foi feito nas reuniões do Infarmed e foi apresentado como estratégia de desconfinamento. Mas não é por deixar de ser obrigatório que não continuarão a existir situações, ao livre, em que a máscara deve ser usada para nossa proteção e dos outros. A lei não tem de estar em vigor, é uma recomendação que já existia, até antes da lei ser aprovada", disse Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

“Assim, no que diz respeito às medidas gerais, deixamos de estar em estado de calamidade e passamos a estado de contingência, com regras aplicáveis em todo o território continental”, disse a governante.

“Quando vemos a evolução, vemos que desde o início deste mês o Rt voltou a subir, mas continuando abaixo de 1. No mês de julho, quando se apresentou o quadro que atualmente seguimos, passámos a uma fase em que o elemento central passou a ser a percentagem de população vacinada com as duas doses. No dia 18 de agosto ultrapassámos os 70% e o país tem uma percentagem acima da média da União Europeia”, salientou.

Mariana Vieira da Silva comparou ainda a última onda epidémica com a que ocorreu no início de 2021, vincando que Portugal não se aproximou nunca dos valores de janeiro e que a situação atual é de “planalto”.

“Na comparação entre as duas ondas em relação aos internamentos, a diferença é ainda mais significativa. O mesmo no que diz respeito às unidades de cuidados intensivos, tendo o país neste momento valores que estão a cerca de metade daquela que é a linha vermelha de 255 camas”, indicou, acrescentando: “No que diz respeito aos óbitos, os valores mantêm-se estáveis e a iniciar uma tendência descendente”.

Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 2.507 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 17.622 mortes e um milhão e 14 mil infeções (1.014,632).

A pandemia de Covid-19 está numa fase de “elevada intensidade, com tendência estável a nível nacional”, indica o relatório de monitorização das linhas vermelhas do Instituto Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira

A pressão sobre os cuidados de saúde tem tendência decrescente, adianta o relatório.

Por outro lado, a mortalidade por Covid-19, manter-se-á provavelmente elevada, mas com tendência constante.