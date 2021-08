Covid-19. Portugal está numa fase de “elevada intensidade, com tendência estável"

" Apenas no Algarve se observa uma incidência superior ao limiar de 480 casos em 14 dias por 100 mil habitantes (748)", adverte o documento de análise de risco.

O número de novos casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 312 casos , com tendência estável a nível nacional.

Por outro lado, a mortalidade por Covid-19, manter-se-á provavelmente elevada, mas com tendência constante.

A pandemia de Covid-19 está numa fase de “elevada intensidade, com tendência estável a nível nacional”, indica o relatório de monitorização das linhas vermelhas do Instituto Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira

Entre os maiores de 65 anos de idade, foram registados 115 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

O índice de transmissibilidade Rt apresenta valor inferior a 1, indicando uma tendência estável a decrescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2, a nível nacional (0,98) e nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo.

Nas regiões Centro, Alentejo e Algarve o R(t) é ligeiramente superior a 1, que corresponde a uma tendência de incidência constante a crescente nestas regiões.



Menos pressão hospitalar e mortalidade acima do limiar

O relatório conclui que a pressão sobre os hospitais tem vindo a diminuir. O número de doentes com Covid -19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma "tendência estável a decrescente, correspondendo a 55% (na semana anterior foi de 66%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas".

A mortalidade provocada pela Covid-19 foi de 18,1 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, números que revelam uma "tendência estável", mas "acima do limiar preconizado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças", indica o relatório de monitorização das linhas vermelhas do Instituto Ricardo Jorge.