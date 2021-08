Portugal com nova descida de internados, em dia com 12 mortes e 2.554 casos de Covid-19

A faixa etária com mais infetados é a dos 20-29, com 743 novas infeções, que representam 30% do total diário de infetados. Entre os 10 e os 19 anos há mais 498 casos.

O boletim desta quinta-feira dá conta da morte devido à Covid em sete pessoas com mais de 80 anos, três na faixa etária 70-79, três entre os 60 e 69 e uma entre os 40 e 49.

Em comparação com quarta-feira, há menos cinco mortes e 429 novas infeções.

Portugal regista uma nova descida de internamentos por Covid-19, num dia com mais 12 mortes e 2.554 novos casos da doença, indica o boletim epidemiológico avançado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de pessoas internadas com Covid-19 desce pelo terceiro dia consecutivo. Nos hospitais estão agora 688 pessoas com Covid-19, são menos sete no espaço de um dia.

Este é o menor número de internados em enfermaria e cuidados intensivos desde o dia 11 de julho.

No entanto, em unidades de cuidados intensivos (UCI) há mais duas pessoas internadas, num total de 141.

O número de casos ativos aumentou para 44.809, mais 304 num dia.

Recuperam da doença 2.238 pessoas. Desde o início da pandemia há registo de quase 950 mil recuperados.

O índice de transmissibilidade (Rt) aumentou de 0,96 para 0,98 no conjunto do país e no continente.