Marcelo Rebelo de Sousa condecora vice-almirante Gouveia e Melo e militares do 25 de abril

O Presidente da República condecorou esta quinta-feira o vice-almirante Gouveia e Melo e, noutra cerimónia, militares que tiveram participação direta no 25 de abril.

Em cerimónia restrita no Palácio de Belém, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo e o tenente-general Eurico Justino Craveiro receberam a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, pelas suas carreiras militares, informa o site da Presidência.

Já noutra cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou militares e ex-militares com participação direta no 25 de abril de 1974, com a Ordem da Liberdade, Grau de Grande-Oficial, também informa a plataforma oficial.



Esta cerimónia vem na sequência de outra, realizada em fevereiro, em que o chefe de Estado português condecorou outros militares que estiveram envolvidos no 25 de abril.