Graça Freitas. “Não vacinar não é uma decisão neutra”

“Quer dizer que consideramos que a vacina tem todas as condições para a ser administrada com segurança, confiança e eficácia”, destaca.

“A vacina é segura e tem qualidade, está licenciada e tem todos os requisitos. Todos os estudos demonstram que as reações adversas são raras e com evolução benigna”, pelo que “há muitas vantagens em vacinar e a vantagem principal é evitar uma doença”.

Convidada d’ As Três da Manhã nesta quinta-feira – dia em que começou autoagendamento exclusivo para os jovens dos 12 aos 17 anos – a diretora-geral da Saúde reforça que as vacinas são seguras.

“Mas é legítimo que as pessoas possam ter dúvidas” e, nesse caso, a diretora-geral diz que elas devem ser esclarecidas “com o médico assistente, com a enfermeira de família, com qualquer profissional de saúde, consultando os múltiplos documentos disponíveis nos sites”.

Além disso, “no próprio dia da vacinação é importante realçar que as pessoas têm o direto de ser informadas sobre a vacina que lhes vai ser administrada, as características dessa vacina, as possíveis reações adversas e obviamente os benefícios da vacinação”, acrescenta.

“Há uma cadeia de informação a que os pais podem recorrer para aumentar a confiança na sua decisão de vacinar os filhos”, conclui.

Graça Freitas diz que os movimentos anti-vacinas são “fenómenos naturais”, mas que “não se baseiam na ciência, nem conhecimento nem na racionalidade; baseiam-se em outras questões”.

“Aos profissionais de saúde compete estar preparados para este tipo de reações. Temos é de assegurar que as decisões que tomamos são tomadas com base em conhecimento e ciência”, acrescenta.

A diretora-geral da Saúde recorda depois “todo o passado das vacinas: quem sabe hoje o que é a difteria? O tétano? A tosse convulsa? A poliomielite? Foram doenças da minha infância e neste momento não existem, porque a ciência e o conhecimento e a máquina dos serviços de saúde permitiu a vacinação em massa das pessoas”.