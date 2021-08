Dielmar. Salários dos trabalhadores assegurados até setembro

Os trabalhadores da Dielmar têm os salários de agosto e setembro assegurados, segundo apurou a Renascença.

De acordo com fonte da comissão sindical da Dielmar, houve uma reunião na manhã desta quarta-feira entre o administrador de insolvência e os trabalhadores, em que foram garantido salários até setembro.

A mesma fonte confirma ainda que os salários serão pagos pela Segurança Social.

Apesar da reunião, os funcionários não voltaram ao ativo, estando ainda sem regressar trabalho.



Fundada em 1965, em Alcains, por quatro alfaiates que uniram os seus conhecimentos, a Dielmar, que empregava atualmente mais de 300 trabalhadores, pediu a insolvência ao fim de 56 anos de atividade, uma decisão que a administração atribuiu aos efeitos da pandemia da Covid-19.

A Dielmar pediu a insolvência no passado dia 2 de agosto, tendo o Juízo de Comércio do Fundão da Comarca de Castelo Branco declarado a insolvência da empresa no dia seguinte.