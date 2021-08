Detido pastor suspeito de atear fogo em Castro Daire

Um pastor de 58 anos é suspeito de ter ateado um incêndio numa área florestal de Castro Daire, em maio.

"O incêndio, ocorrido no dia 21 de maio de 2021, pela 15h38, consumiu cerca de cinco hectares de área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato e pinheiro bravo disperso", refere a PJ em comunicado.

Segunda a polícia, "o incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal" e também habitações "de valor consideravelmente elevado".

A detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições.

O detido vai ser submetido a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.