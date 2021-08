Combate às chamas em Odemira evolui favoravelmente

Os mais de 600 operacionais no terreno conseguiram colocar em prática o plano de ação definido pelo comando e impedir o avanço das chamas. Esta informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

As chamas que entraram na zona de Monchique não alastraram ao concelho de Silves.

O incêndio mobiliza 674 operacionais, com o apoio de 233 veículos e um meio aéreo.

As chamas já fizeram um ferido grave, um civil de 20 anos que sofreu queimaduras e foi transportado para o hospital, tendo ainda um bombeiro sido assistido no local, por ter sofrido uma entorse, disse anteriormente à Lusa fonte da ANEPC.

Os bombeiros receberam às 13h14 de quarta-feira o alerta para o fogo, que começou perto do lugar de João Martins, na freguesia de Sabóia, no concelho de Odemira.

Governo prolonga situação de alerta

Catorze distritos do continente vão continuar em situação de alerta até à meia-noite de hoje. Só Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo ficam de fora.



No âmbito da situação de alerta, relembra o Governo, são implementadas medidas excecionais como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

A mesma proibição aplica-se a caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem.

É também proibido fazer queimadas e queimas de sobrantes, fazer trabalhos em espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, e usar em espaços rurais ferramentas como motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

É ainda totalmente proibido usar “fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão”, diz-se no comunicado, no qual se acrescenta que estão suspensas autorizações que tenham sido emitidas nos distritos declarados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil como em maior risco de incêndio.