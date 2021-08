Último português em Cabul regressa hoje a Portugal

O único português que ainda permanece em Cabul deverá deixar o Afeganistão nesta quarta-feira de manhã. O anúncio é feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva, que nas últimas horas esteve em dois canais de televisão portugueses, adiantou também que Portugal está disponível para receber, no imediato, 50 afegãos que tenham colaborado com a União Europeia e com a NATO no Afeganistão.

“No quadro da União Europeia, foi pedido a todos os Estados-membros que participassem num primeiro esforço para garantir que várias centenas de pessoas que colaboraram com o serviço europeu de ação externa e com a embaixada europeia em Cabul fossem protegidas. Nós já indicámos a nossa disponibilidade para receber imediatamente 20 dessas pessoas. Já hoje [terça-feira], na reunião dos embaixadores da NATO, um esforço paralelo foi feito e nós também avançámos com uma primeira proposta de três dezenas a acolher imediatamente em Portugal”, afirmou em entrevista à TVI24.

Em declarações na RTP, Augusto Santos Silva garantiu que o Governo está atento ao desenrolar dos acontecimentos, mas que para já vai adotar uma posição de “esperar para ver”.