"Lisboa + Igualdade" recebeu 200 pedidos de ajuda por violência doméstica

Entre agosto do ano passado e dezembro foram abertos 31 processos e, desde janeiro até ao momento, foram abertos 60, encontrando-se agora em acompanhamento 49 utentes. Os restantes foram arquivados, de acordo com a responsável.

A estrutura, gerida pela CML, através deste departamento, foi lançada em 17 de agosto de 2020 para responder às necessidades no domínio da violência doméstica e de género na cidade, particularmente premente no período de pandemia de Covid-19.

O projeto, que começou com uma linha telefónica de apoio, evoluiu para atendimento presencial após marcação, tendo em conta as necessidades das vítimas, que muitas vezes partilham o espaço em que vivem com os agressores.

"O próximo passo é tornar a resposta, que surgiu no quadro pandémico, efetiva e de continuidade. Era intenção da autarquia ter uma estrutura de apoio de atendimento às vítimas que já constava no Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, Violência Doméstica e de Género, aprovado em dezembro de 2020 em Assembleia Municipal, pelo que se optou por fazer um procedimento concursal e o próximo passo é estabelecer num espaço da câmara que vai ainda para obras", explicou.

A previsão inicial era de que a estrutura - que irá localizar-se em Entrecampos, para ser "o mais central possível e também perto de transportes públicos" - abrisse já em setembro, mas Paula Nobre referiu que tal "não será possível", esperando, no entanto, que seja em breve.

"São pessoas que precisam de algum tempo depois de iniciado o processo. São processos que se arrastam por meses, há um acompanhamento permanente e dinâmico até que as pessoas consigam refazer as suas vidas", disse, salientando que a ligação com as técnicas do serviço "nunca termina".