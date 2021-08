Internamentos em queda. Mais 17 mortes e quase 3 mil novos casos de Covid-19

O número de pessoas internadas com o novo coronavírus continua a descer. Há agora 695 doentes em enfermarias e cuidados intensivos, menos 49 em comparação com o dia anterior.

O maior número de novos casos diário verifica-se entre os 20 e os 29 anos, com um total de 879 novas infeções. 57,8% dos novos casos foram diagnosticados em pessoas até aos 29 anos.

Doze mortes aconteceram na faixa etária com mais de 80 anos, quatro entre os 70 e 79 anos e uma entre os 60 e 69 anos.

Há mais 760 casos ativos de Covid-19 e 2.206 pessoas recuperadas da doença.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março de 2020, estão confirmadas 17.601 mortes e quase um milhão e dez mil casos (1.009.571).

Em relação à matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) continua nos 0,96 no conjunto do país e também no continente.