Fogo em Odemira já entrou no concelho de Monchique

O fogo que deflagrou na tarde desta quarta-feira no concelho de Odemira já entrou na zona de Monchique, no Algarve, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou à Lusa, cerca das 21:h0, que o incêndio já estava a “consumir no território do concelho de Monchique”, no distrito de Faro.

O incêndio mantém duas frentes ativas, estando a destruir mato e povoamento misto, nomeadamente, sobreiros, pinheiros e eucaliptos, adiantou a fonte da ANEPC.

Um total de 435 operacionais estava, por volta das 20h50 a combater o incêndio, que já levou a GNR a cortar o trânsito na Estrada Regional 266 (ER 266).

De acordo com informações disponíveis no site da Proteção Civil, àquela hora, o combate ao incêndio mobilizava 435 operacionais, apoiados por 152 viaturas, não havendo já meios aéreos envolvidos.

Fonte da Proteção Civil disse à Renascença que uma pessoa ficou ferida e foi transportada para o hospital. Trata-se de um civil de 20 anos que sofreu queimaduras.



“Este civil foi inicialmente considerado ferido leve e, depois da intervenção da viatura médica, foi reclassificado para ferido grave”, explicou fonte da ANEPC.

O homem “inspirou ar muito quente e tem que ser avaliado do ponto de vista das vias aéreas”, tendo ainda “uma área queimada considerável”, assinalou, frisando tratar-se do "único ferido" por agora, dado que o bombeiro foi apenas assistido no local.

Já um bombeiro foi assistido no local por ter sofrido uma entorse.



Algumas pessoas já foram retiradas de casa como medida de precaução, avançou à Renascença o comandante Pedro Araújo, da Proteção Civil nacional.

O incêndio de grandes dimensões tem duas frentes ativas. "Não temos reporte de danos em habitações, equipamentos agrícolas ou noutras infraestruturas", adianta a mesma fonte.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR disse que, devido ao incêndio, o trânsito na ER266 foi cortado por volta das 20h00, entre a localidade de Nave Redonda, no concelho de Odemira, e perto da vila de Monchique, já no Algarve.

A fonte da GNR adiantou ainda que, ao longo da tarde, "por precaução", foi retirado um total de 17 pessoas de montes e casas dispersos, de primeira e segunda habitação, mas "ainda não foi evacuada nenhuma aldeia" no concelho de Odemira.

O incêndio teve início na zona da localidade de João Martins, na freguesia de Saboia, estando os bombeiros "a combater as chamas e também a fazer proteção a habitações dispersas".



"Há habitações dispersas que se encontram na frente de fogo e os bombeiros estão também a protegê-las. Até ao momento, não temos conhecimento de qualquer habitação atingida", garantiu a fonte da ANEPC.