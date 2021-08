Aberto inquérito à morte de animais em Vila Real de Santo António

O Ministério do Ambiente abriu um inquérito à morte de mais de uma dezena de animais no incêndio do Algarve. Estavam num abrigo ilegal na localidade de Santa Rita, em Vila Real de Santo António.

O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas vai investigar o caso para “analisar e apurar as circunstâncias que, do ponto de vista administrativo, permitiram o funcionamento do referido abrigo”, informa a nota enviada à redação.

O presidente da Câmara local garantiu que o abrigo, situado na localidade de Santa Rita, acolhia animais sem o conhecimento do município, pertencia a um privado e não fez qualquer pedido de ajuda para a sua retirada do local, onde acabaram por morrer no fogo.

O autarca Luís Romão recorda que retirou para Loulé quase 300 animais do gatil e canil municipal.