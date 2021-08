​PAN denuncia morte de animais em abrigo ilegal no incêndio de Castro Marim

Pelo menos 14 animais morreram num abrigo ilegal em resultado do incêndio que deflagrou segunda-feira no concelho de Castro Marim, no Algarve, denuncia o PAN - Partido das Pessoas, Animais e Natureza.



“Os animais encontravam-se num abrigo ilegal, no local de Santa Rita (concelho de Vila Real de Santo António), já sinalizado, desconhecendo-se para já as razões pelas quais não foram resgatados com vida”, refere o PAN, em comunicado enviado à Renascença.

A líder do PAN, Inês de Sousa Real, “está já a diligenciar no sentido de apresentar uma queixa-crime junto do Ministério Público e de questionar os ministérios da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática”.

“Ano após ano os incêndios continuam a fustigar o nosso país, ameaçando pessoas, animais e bens. É com enorme consternação que nos inteiramos de mais um episódio com um desfecho trágico, em que pelo menos 14 animais morreram carbonizados sem que tal tenha sido evitado. Isto, pouco mais de um ano volvido desde a morte de cerca de 80 animais no incêndio de Santo Tirso”, lamenta Inês de Sousa Real.