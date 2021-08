"Incêndio com dimensão considerável". Meios aéreos ajudam bombeiros em Castro Marim

Onze meios aéreos e 208 viaturas apoiam os mais de 620 bombeiros no terreno, que combatem o incêndio na região algarvia de Castro Marim. Um fogo que já chegou aos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo António.

Ainda não se circula na Via do Infante (A22), cortada nos dois sentidos entre os nós de Monte Gordo e Tavira, e as deslocações Nacional 125 continuam condicionadas para permitir a passagem dos meios de combate às chamas. Entretanto, a GNR apelou a que sejam evitadas as deslocações na zona.