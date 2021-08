Governo recua e mantém Hospital Militar de Belém nas Forças Armadas

O Governo decidiu manter o Hospital Militar de Belém sob o domínio das Forças Armadas, recuando na decisão de ceder a unidade hospitalar à Câmara de Lisboa para ser utilizada como unidade de cuidados continuados.

Num despacho publicado na segunda-feira no Diário da República, e assinado pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, e pelo secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, é indicado que o Hospital Militar de Belém foi retirado da lista de "imóveis disponíveis para rentabilização".

O Governo recua, assim, na decisão de ceder o Hospital Militar de Belém à Câmara Municipal de Lisboa que, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia, passaria a utilizar o edifício como unidade de cuidados continuados.

Segundo o despacho, a decisão prende-se com o facto de a experiência pandémica ter revelado a "importância de manter aquele imóvel no domínio militar", depois de terem sido realizadas obras no Hospital Militar de Belém "com vista a garantir um apoio de retaguarda no combate à pandemia de covid-19", tendo sido instalado o Centro de Apoio Militar de combate à covid-19 no local.