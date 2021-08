Fogo em Castro Marim. Estradas condicionadas, 58 deslocados e três bombeiros feridos

Noite de trabalho intenso para os 600 bombeiros que combatem o incêndio de Castro Marim, no Algarve, que já chegou aos concelhos de Vila Real de Santo António e de Tavira.

“Foram deslocadas 58 pessoas para as zonas de apoio à população”, em povoados dispersos e em diferentes pontos do teatro de operações, confirmou à Lusa fonte do comando regional da Proteção Civil. Além destas, “houve mais pessoas que se deslocaram pelos seus próprios meios para casa de familiares e amigos”, acrescentou.

Foram criadas duas zonas de apoio à população, no Azinhal, Castro Marim, e em Tavira.

A Via do Infante (A22) mantém-se encerrada entre Tavira e Monte Gordo e na Nacional 125 a circulação continua condicionada, em ambos os sentidos, para que os bombeiros consigam aceder rapidamente aos locais onde as chamas não dão tréguas - muito por causa do vento forte e das altas temperaturas, que aliadas ao pouco arrefecimento noturno estão a dificultar o combate às chamas.

O incêndio, que progredia com uma “rapidez fulminante”, de acordo com um balanço realizado antes da meia-noite, mantém-se “ativo com intensidade”, estando o reforço de meios a ser concentrado “na frente sul e no flanco direito, na zona sudoeste”, precisou a mesma fonte.

No combate às chamas três bombeiros ficaram feridos. Um deles, comandante da corporação de Algés, incluído num grupo de reforço, que sofreu queimaduras e foi transportado de helicóptero para Lisboa.