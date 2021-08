O único segundo prémio do concurso 066/2021 do Euromilhões, realizado esta terça-feira, foi registado em Portugal. O valor do prémio aproxima-se dos 500 mil euros.

A chave sorteada não foi registada por nenhum apostador, pelo que o prémio aumentará no próximo consurso, na sexta-feira.

A chave desta terça-feira é formada pelos números 12 - 31 - 41 - 42 - 47 e pelas estrelas 4 e 6.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.

.