Castro Marim. Nove mil hectares arderam e 12 localidades evacuadas

Segundo Richard Marques, o fogo, que se estendeu “de forma fulminante” para os concelhos de Vila Real de Santo António e Tavira durante a tarde de segunda-feira, lavrou com muita intensidade. “O potencial deste incêndio é de 20.000 hectares”, acrescentou.

O Comandante Distrital de Faro da Proteção Civil confirma que já arderam nove mil hectares na zona Castro Marim, no Algarve. O incêndio atingiu um perímetro 43 quilómetros .

Até ao momento, 81 pessoas de 12 localidades foram retiradas de suas casas por prevenção . Mas não há habitações danificadas, apenas uma oficina foi consumida pelas chamas. "Poderão haver danos”, admitiu, no entanto, o comandante distrital de Faro.

Apesar dos danos materiais, com casas e culturas atingidas, numa contabilização ainda por fazer, apenas um bombeiro ficou ferido, sem gravidade.

Segundo esta atualização, também 80 cães e 110 gatos foram retirados do e levados para os canis de Loulé e Tavira.

O Ministério da Agricultura já foi contactado pela autarquia , tendo prometido ajudas, à semelhança do que aconteceu em Monchique e em Portimão. “Vamos a ver se isso acontece”, referiu.

Nesta conferência de imprensa, a GNR confirma que já se circula na A 22 nos dois sentidos . A Via do Infante esteve cortada devido ao incêndio que começou em Castro Marim e alastrou para Tavira e Vila Real de Santo António.

Após uma “noite árdua de trabalho”, o comando distrital considera que o plano de execução de ação foi concluído com sucesso, apesar de as altas temperaturas e a rotação do vento continuarem a preocupar e a limitar o desfecho deste incêndio, esta terça-feira.