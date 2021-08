Arranca primeiro estudo serológico nos lares

O estudo serológico para conhecer o nível de imunidade à Covid-19 nos lares de idosos arranca esta terça-feira, na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, Sagres, abrangendo cinco mil pessoas.

Esta análise vai decorrer ao longo do mês em lares do Alentejo e do Algarve, com o objetivo de conhecer a duração da imunidade produzida pela vacina entre idosos e funcionários dos lares.

O estudo, promovido no âmbito do programa integrado daquele ministério de apoio aos lares de idosos devido à pandemia, será conduzido pela Fundação Champalimaud e pelo Algarve Biomedical Center (ABC) que "vai contactar todas as instituições destas regiões, solicitando a participação dos utentes e dos profissionais, até se atingir a meta de cinco mil participantes".

Segundo a tutela, os testes não terão "quaisquer custos para as instituições" que participarem no estudo, cujos resultados serão apresentados publicamente em setembro.

"Os resultados do estudo serão partilhados com as autoridades de saúde e poderão contribuir para decisões futuras sobre esta matéria", assinalava o Governo em comunicado divulgado a 7 de agosto, quando foi anunciada a iniciativa.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.361.805 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,19 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.573 pessoas e foram registados 1.004.470 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.