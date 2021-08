AMAL preocupada com impacto dos incêndios na retoma do turismo

É com grande preocupação que a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve está a seguir o fogo de grandes proporções que já estende aos concelhos de Tavira, Vila Real de Santo António e Castro Marim . Depois de ano e meio de pandemia, os turistas regressam ao Algarve e a entidade teme que os incêndios afetem a retoma económica da região.

Todo o cuidado é pouco e o risco de incêndio é uma das preocupações da associação que reúne todos os municípios algarvios. Mas António Pina admite que é pouco natural que um incêndio comece às 01h00 da manhã, mesmo com o tempo quente que se faz sentir na região.

"É uma hora pouco normal para o início de um incêndio, o que leva a pensar que estes fogos têm uma origem não natural. Mais vigilância é sempre bom, mas é quase como aquela velha máxima de ter um polícia em cada canto", disse o presidente da AMAL, que acrescentou que "tem de haver uma consciencialização das populações, mas ainda é cedo para ter algum tipo de julgamentos nestas fases, temos de nos concentrar em, acima de tudo, apagar o fogo".

Para António Pina, a situação só poderá mudar e melhorar quando se alterar a paisagem e a floresta for constituída por outras espécies. É também uma questão a que as verbas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) poderão responder, diz o autarca.

"Há muito ainda por fazer, vamos certamente aproveitar muito bem o financiamento do PRR para uma grande transformação da paisagem, seja na Serra do Monchique seja também na Serra do Caldeirão, porque só com a transformação da paisagem, colocando outro tipo de árvores e herbáceas, só assim será possível mantê-los. Territórios que não produzem são territórios abandonados e são alvos fáceis de fogos", concluiu.