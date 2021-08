Português acusado de matar a mulher e filho na Suíça diz que "nunca quis magoar ninguém"

O emigrante português acusado de matar a mulher e o filho mais velho com 30 tiros em abril de 2018 disse esta segunda-feira, em tribunal, que "nunca quis magoar ninguém" e que o crime não foi premeditado.

O homem, agora com 53 anos, teve esta segunda-feira de manhã a primeira sessão no Tribunal Criminal de Northern Vaud, onde está a ser ouvido pela morte da mulher, então com 42 anos, e do filho mais velho, que a costumava defender de agressões do progenitor.

A sua defesa, citada pelo diário suíço 24Heures, referiu, na sessão da manhã, que "num caso como este" é preciso "compreender como este homem funciona".

O homem reconheceu haver "desentendimentos" com a sua mulher, mas disse que não entende como algo se transformou numa "barbaridade".