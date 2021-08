Porto. PSP apreendeu mais de 105 kg de droga e deteve dois homens

A PSP do Porto apreendeu mais de 105 quilogramas de canábis, heroína, cocaína e anfetaminas e deteve dois homens, de 33 e 35 anos, pelo tráfico de droga na Área Metropolitana do Porto, revelou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP acrescentou que a droga apreendida chegava para mais de 143 mil doses.

Segundo a Polícia foram também aprendidos “mais de 27 mil euros em notas do BCE, armas de fogo e viaturas automóveis”.

A operação policial desencadeada pelo Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto “visou indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na Área Metropolitana do Porto”, acrescenta o comunicado.

A PSP divulgará mais informações sobre a operação na terça-feira de manhã, na sede da Divisão de Investigação Criminal, no Porto.