Mais 11 mortes, 1.135 casos e aumento de internados com Covid-19

O número de internados nos hospitais aumentou para 768, no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos. São mais 24 doentes no espaço de um dia.

Portugal tem agora 45.304 casos ativos da doença, menos 63 em comparação com o boletim de domingo.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 1.187 pessoas.

Desde o início da pandemia, há mais de 940 mil recuperados, 17.573 mortes e mais de um milhão de casos confirmados (1.004.470).

Em relação à matriz de risco, o índice de transmissibilidade Rt subiu de 0,95 para 0,96 no conjunto do país e no continente.