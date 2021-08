Fogo em Castro Marim com nove meios aéreos

Mais de 170 operacionais, apoiados por 77 veículos e nove meios aéreos estão a combater um incêndio, com duas frentes, em zona de mato no concelho de Castro Marim, no distrito de Faro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta para o incêndio, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, foi dado às 1h05.

A mesma fonte adiantou que "para já não há povoações em risco".

A nível nacional estão ativos 12 fogos, estando um por dominar.

No terreno estão 376 operacionais e 116 veículos.

Concelhos do continente em risco máximo

Mais de 90 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real apresentam um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Também foram colocados em risco vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado em alguns locais do litoral Centro até ao início da manhã.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo temporariamente de sudoeste no sotavento algarvio no início da tarde, tornando-se moderado a forte de noroeste durante a tarde, com rajadas até 60 quilómetros por hora (km/h) no litoral oeste e nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus (em Bragança, Porto e Leiria) e os 24 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 40 (em Faro).

O IPMA prevê também para o arquipélago da Madeira tempo quente com céu pouco nublado ou limpo.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 26 e os 33 graus e no Porto Santo entre os 22 e os 27.





[notícia atualizada às 9h00]