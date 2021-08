Fogo ameaça aldeia em Castro Marim. Habitantes retirados

"À hora de almoço pensávamos que o fogo estava controlado e dominado, mas o vento é muito, a geografia do território contém muito relevo, as acessibilidades são difíceis e o tipo de vegetação é de grande ignição", explica a vice-presidente da Câmara de Castro Marim.

"Por precaução foram retiradas as pessoas no principal foco de preocupação em termos habitacionais, que é a localidade de Cortelha", disse à RTP3 a vice-presidente da Câmara de Castro Marim, Filomena Sintra.

Uma localidade do concelho de Castro Marim, no Algarve, foi evacuada esta segunda-feira devido ao incêndio que lavra naquela zona.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta segunda-feira um "agravamento" do estado de alerta devido ao risco de incêndios.



"Com base nas informações do Instituto do Mar e da Atmosfera, a Proteção Civil decidiu manter e agravar o estado de alerta especial para as próximas horas", disse em conferência de imprensa o adjunto de operações da ANEPC, o comandante Mário Silvestre.