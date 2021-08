Covid-19: Portugal é quinto país da UE com mais novos casos diários

Os países da UE com menos novos casos continuam mais a leste: Polónia com 2,28, Roménia com 2,94, Hungria (4,26) e Eslováquia (4,76).

Nos dados do site estatístico Our World in Data, Portugal tem uma média de 318,8 novos casos diários por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto Chipre apresenta uma média de 1.113,9, Países Baixos de 588,8, Espanha de 498,13 e Malta de 455,87.

Quanto à média diária de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal continua o terceiro país da lista de países da União Europeia, com uma média de 0,71, superior às 0,66 registadas no início da semana passada.

Entre os países do resto do mundo com mais de um milhão de habitantes, Portugal desceu do 15.º para o 17.º lugar numa lista encabeçada por Chipre, Reino Unido, Botswana (652,4 novos casos) Países Baixos, Tunísia (587 novos casos), Cuba (547), Espanha e Colômbia (471).

Acima de Portugal estão Grécia e Chipre, com uma média diária de 0,7 mortes atribuídas à covid por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

No resto do mundo, Namíbia (28,95), Tunísia (13,77) e Colômbia (12,85) são os países com mais de um milhão de habitantes em pior situação.

Em termos de vacinação, em números atualizados no domingo no Our World in Data, Portugal tem 45,69 por cento da população completamente vacinada, um pouco acima da média de 42,46% da União Europeia.

A covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.