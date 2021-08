Covid-19. Oleiros avança com testes rápidos e certificados antigénio gratuitos

"Antes do teste, é feito o registo e realizado um breve questionário relacionado com a doença. A unidade móvel faculta a emissão de um certificado de resultado negativo à Covid-19, o qual pode ser utilizado nos casos em que seja exigido", lê-se na nota.

Este município do distrito de Castelo Branco sublinha que os interessados em realizar o teste à Covid-19 "apenas precisam de comparecer junto da Unidade Móvel de Saúde de Oleiros e fazer-se acompanhar do documento de identificação e fornecer o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A testagem inicia-se nesta segunda-feira às 14h30, na localidade de Cava e, pelas 16h30, irá decorrer na Junta de Freguesia da Madeirã.

Na terça-feira, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00, a unidade está no jardim municipal de Oleiros.

No dia seguinte, às 14h30, os testes vão decorrer no recinto de Festas de Sobral, seguindo-se, pelas 16h30, a localidade de Roda de Cima.

O recinto de festas de Vale de Souto recebe, a partir das 14h30 de quinta-feira, a unidade Móvel de Saúde, que segue depois para Mosteiro, onde vai estar às 16h30.

Na sexta-feira, a testagem à Covid-19 vai decorrer no recinto de festas do lugar de Quartos (Álvaro) e, a partir das 14h30 e às 16h30, na junta de freguesia de Álvaro.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.353.003 mortes em todo o mundo, entre mais de 206,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.562 pessoas e foram registados 1.003.335 casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.