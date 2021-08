Chamas obrigam à retirada de 14 pessoas em Castro Marim

Vários habitantes foram retirados preventivamente dos lugares de Pego dos Negros, Amendoeira e Marroquil devido ao incêndio no concelho de Castro Marim, no Algarve.

"As 14 pessoas foram retiradas preventivamente e levadas para [a localidade de] o centro comunitário do Azinhal", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O fogo que às 9h00 tinha duas frentes ativas estava a ser combatido por 172 operacionais, apoiados por 54 veículos e nove meios aéreos.

O alerta para o incêndio numa zona de mato, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, distrito de Faro, foi dado às 1h05.

O site da Proteção Civil assinala 13 incêndios, estando três ativos.



O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado em alguns locais do litoral Centro até ao início da manhã.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus (em Bragança, Porto e Leiria) e os 24 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 40 (em Faro).

O IPMA prevê também para o arquipélago da Madeira tempo quente com céu pouco nublado ou limpo.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 26 e os 33 graus e no Porto Santo entre os 22 e os 27.