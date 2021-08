Apreendidos 60 quilos de cocaína no Porto de Sines

A Polícia Marítima apreendeu 65 pacotes de droga, com um total de cerca de 60 quilos de cocaína, que se encontravam num navio no Porto de Sines, no distrito de Setúbal, revelou esta segunda-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A AMN explica, em comunicado, que a operação foi realizada pelo Comando Local de Sines da Polícia Marítima (PM), no domingo.

O capitão do Porto de Sines e comandante local da PM, Rui Pedro Silva Filipe, "após algumas suspeitas, determinou a proibição de saída do navio" daquele porto.

Para o local, foi ativada uma embarcação da PM, com elementos do Grupo de Mergulho Forense (GMF) daquela polícia a bordo, "que efetuaram buscas".

Estas permitiram a deteção e recolha de "65 pacotes de estupefacientes, acondicionados numa caixa, com um total de cerca de 60 quilos de cocaína", indicou a AMN.

"A droga apreendida foi entregue à Polícia Judiciária, que também se deslocou para o local para acompanhar a operação", revelou a mesma fonte.