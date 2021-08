Ano letivo à porta. Começam a ser distribuídos os vales para os manuais

E os livros são todos novos?

Só para os alunos do 1.º ao 4.º ano, porque no primeiro ciclo os livros não são devolvidos – no primeiro ciclo do ensino básico não há, pois, reutilização de manuais.

Nos restantes casos, os ‘vouchers’ indicam se foram atribuídos livros novos, que podem ser adquiridos numa das livrarias que constam da lista, ou reutilizados. Neste caso, terão de ser levantados nas escolas.

O têm de fazer os encarregados de educação para receberem os manuais gratuitos?

Têm de se registar na plataforma eletrónica MEGA, que é o acrónimo de Manuais Escolares Gratuitos. Têm duas maneiras de o fazer: no site da plataforma ou usando a app “Edu Rede Escolar” (disponível apenas para sistemas Android).

O registo é simples e é feito com os dados de acesso ao Portal das Finanças do encarregado de educação.

Uma vez validado o registo, os encarregados de educação acedem aos dados do aluno e ali encontram ‘vouchers’ ou vales a que têm direito, bem como o acesso à lista de livrarias aderentes à iniciativa.

Vale ainda a pena lembrar que não é necessário imprimir os ‘vouchers’: eles podem ser apresentados em formato digital na altura da troca por livros.

E se o encarregado de educação não tiver internet?

Nesse caso, pode dirigir-se à escola onde o aluno está matriculado e pedir os vales em papel.

Os cadernos de atividades e de fichas estão incluídos?

Não. Os vales distribuídos pela plataforma MEGA só são emitidos para os manuais escolares. O restante material de apoio, como cadernos de atividades e de fichas, têm de ser comprados, mas há câmaras municipais que têm programas de apoio à aquisição dos livros de fichas.