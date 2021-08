Afeganistão. Autarquia de Lisboa disponível para receber refugiados afegãos

A Câmara de Lisboa manifestou disponibilidade "logística e financeira" para receber refugiados afegãos, no âmbito da operação da União Europeia e da NATO para proteger cidadãos no Afeganistão.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a autarquia refere que já manifestou junto do Governo e do presidente do Conselho de Representantes da Rede Internacional de Cidades Refúgio "total disponibilidade logística e financeira para a colaboração nestes esforços de apoio ao povo afegão, no contexto de uma resposta europeia que deve ser um exemplo de solidariedade e humanismo".

"Esta situação responsabiliza-nos a todos a agir e a tomar medidas para defender aqueles que lutam em todo o mundo pela democracia e pela liberdade, no sentido de convocar todas as ações possíveis para apoiar os afegãos que no seu país apenas encontram um clima de medo e repressão e que procuram uma vida melhor", realça a Câmara de Lisboa, liderada pelo socialista Fernando Medina.

Na nota de imprensa, a autarquia salienta ainda que "Lisboa é uma cidade comprometida com a defesa dos direitos humanos e da liberdade de expressão em todos os cantos do mundo", considerando "chocantes" as imagens de Cabul, "onde os talibãs estão a retomar o poder".

"Causa especial preocupação a situação das mulheres afegãs, neste novo quadro, e com caráter de especial urgência daquelas que mais se expuseram no espaço público nos últimos anos", lê-se ainda na nota.