PSP e GNR aproveitam Volta para mostrar descontentamento com "esmola" do Governo

Profissionais da PSP e da GNR aproveitaram hoje a última etapa da Volta a Portugal em Bicicleta para mostrar o seu descontentamento relativamente ao valor fixado pelo Governo para o suplemento de risco, que consideram "uma esmola".

"Este valor é uma esmola. Sessenta e oito euros representa o risco de vida de alguém? Não. Sessenta e oito euros não chega, é muito pouco", afirmou aos jornalistas o coordenador da região Centro da Associação dos Profissionais da Guarda (APG-GNR), Rui Sousa.

O dirigente falava na cidade de Viseu, à entrada de um túnel integrado no percurso da Volta, onde foram colocadas faixas com as inscrições "Portugal é um país seguro. Obrigado, mas...", "Somos alvos em movimento" e "MAI. Nada?".

Rui Sousa lembrou que os elementos da PSP e da GNR estão empenhados em eventos de grande e de pequena envergadura, de que é exemplo a Volta a Portugal em Bicicleta, que está a mobilizar 120 profissionais só no "percurso pequenino" de hoje, em Viseu.