Mulher estrangeira morre em despiste de monovolume em Beja

Uma mulher estrangeira de 47 anos morreu e sete homens foram assistidos neste domingo, na sequência do despiste, ocorrido de madrugada, do monovolume em que seguiam, perto de Beringel, no concelho de Beja, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que os bombeiros receberam o alerta para o acidente por volta das 00h30.

O despiste, com "um morto e sete pessoas assistidas no local", aconteceu no Caminho Municipal 1029, entre Beringel e a localidade de Peroguarda, no vizinho concelho de Ferreira do Alentejo.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Beja.

Também contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR disse que as sete pessoas assistidas "são todos homens".

Para esta ocorrência, foram mobilizados 16 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).