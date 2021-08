Dois homens "em dificuldades na água" resgatados em praia de Ovar

Dois homens, com 45 e 64 anos, foram hoje resgatados do mar, por um nadador-salvador, numa praia de Ovar, depois de terem sido arrastados pela corrente e ficado em dificuldades na água, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN). .

Em comunicado enviado à agência Lusa, a AMN revela que o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa recebeu um alerta, pelas 15:09 de hoje, "a informar que se encontravam duas pessoas em dificuldades no mar" na praia de São Pedro de Maceda, concelho de Ovar, distrito de Aveiro.

"Foram de imediato ativados para o local elementos do Comando local da Polícia Marítima do Douro e do Projeto "SeaWatch". Para o local deslocou-se também uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", adianta a nota.

"À chegada à praia, constatou-se que os dois homens tinham sido resgatados por um nadador-salvador, com o auxílio de populares, e apresentavam sintomas de hipotermia", acrescenta a Autoridade Marítima Nacional. .