Dois dos três fogos em curso são no distrito do Porto em Baião

Três incêndios rurais estavam em curso cerca das 16:00 de hoje no continente, dois em Baião, no distrito do Porto, envolvendo mais de 200 operacionais e sete meios aéreos, segundo a página internet da Proteção Civil (ANEPC). .

No concelho de Baião, em Santa Marinha do Zêzere, um incêndio em zona de mato que eclodiu às 13:24, estava a ser combatido por 78 bombeiros, apoiados por 18 viaturas e três meios aéreos. .

No mesmo concelho do interior do distrito do Porto, mas na freguesia de Campelo e Ouvil, outro incêndio em zona de mato, cujo alerta foi dado às 14:58, concentrava pelas 16:00 45 bombeiros, dez viaturas e um meio aéreo. .

Já em Lamego, distrito de Viseu, em Ferreiros de Avões, estava a lavrar o incêndio que a nível nacional envolvia mais operacionais -- 81 bombeiros, apoiados por 22 viaturas e três meios aéreos -- e que deflagrou pelas 14:43. .

Cerca das 16:00, para além dos três incêndios em curso, a Página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registava um total de 20 incêndios rurais, a esmagadora maioria já em fase de conclusão. .