Balanço DGS. Portugal com mais 2.217 casos e 13 mortes com Covid-19

Portugal regista, neste domingo, mais 2.217 casos de Covid-19 e 13 mortes associadas à doença, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saude (DGS).

Foi entre os 20 e 29 anos que se registou o maior aumento de infeções (mais 616). A faixa dos 10-19 anos surge em segundo lugar, com mais 467 casos.

As faixas etárias abaixo dos 30 anos representam 57% do total de novos doentes com Covid-19.



Em termos de regiões, Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar o número de novas infeções (813), logo seguida pela região Norte (678). Em terceiro lugar surge o Algarve, com mais 272 casos.

O Centro do país vem a seguir com mais 199 pessoas infetadas com o novo coronavírus, seguido do Alentejo (149). Nas regiões autónomas, a Madeira regista 55 novos casos e os Açores 51. Nenhum dos arquipélagos tem óbitos a registar nas últimas 24 horas.

No resto do país, Lisboa (LVT) e Norte registam o mesmo número de mortes (4), seguidos do Centro (3) e depois Alentejo e Algarve, cada um com um óbito desde sábado.

A população com 80 ou mais anos continua a ser a mais penalizada com a doença: oito pessoas morreram nas últimas 24 horas com Covid-19. A faixa etária dos 70 aos 79 registou quatro óbitos e a dos 60-69 um.





