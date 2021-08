Vacinação 16-17 anos. “Estou confiante de que vai correr muito bem”, diz Gouveia e Melo

Quem não agendou, pode ser vacinado na mesma, em regime “Casa Aberta”, tendo para tal de adquirir uma senha digital.

Os centros de vacinação estão a funcionar das 8h00 às 20h00 e a “Casa Aberta” entre as 9h00 e as 19h30.

Meio milhão de vacinas com prazo a terminar

Em Loures, questionado pelos jornalistas sobre o facto de parte das vacinas adquiridas por Portugal estarem a pouco tempo de espirar, Gouveia e Melo garantiu que não serão desperdiçadas.

“As vacinas com menor validade acabam no fim do outubro. São cerca de meio milhão de vacinas, mas estão a ser doadas para utilização imediata e, portanto, não se vão desperdiçar”, respondeu.

O vice-almirante garante que a equipa tem “muito cuidado com isso e estamos a fazer a doação para que as vacinas sejam úteis o mais rapidamente possível a outros povos e a outras nações, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor-Leste”.

Estas vacinas com prazo de validade quase a expirar “são todas da Astrazeneca”.