Mãe que deixou bebé no ecoponto vai sair mais cedo da prisão

Vai sair em liberdade em setembro a mulher que abandonou o filho recém-nascido num ecoponto, em Lisboa. Ao que avança o jornal “Público” neste sábado, o Supremo Tribunal reduziu a pena de nove anos de prisão para um ano e dez meses.

Um dos argumentos invocados pelos juízes Paulo Ferreira da Cunha e Teresa Féria relaciona-se com a alegada perturbação pós-parto que terá afetado o discernimento da mulher.

Tudo aconteceu na madrugada de 4 para 5 de novembro de 2019. Sara Furtado, com pouco mais de 20 anos, mendigava e arrumava carros na rua. Teve o bebé sozinha e colocou-o no ecoponto ainda com resquícios do parto.