Vacinação "Casa Aberta" a partir de sábado para maiores de 16 anos

A modalidade "Casa Aberta" vai estar disponível, a partir de sábado, para as pessoas com 16 ou mais anos para a vacinação de primeiras doses da vacina contra a covid-19, anunciou esta sexta-feira a "task force".

A equipa que coordena o plano de vacinação adianta, em comunicado, que, embora já existam cerca de 165 mil jovens de 16 e 17 anos com agendamento confirmado para este fim de semana, foi decidido abrir a modalidade "Casa Aberta" a partir de sábado para os maiores de 16 anos que não estejam agendados e não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses.

Este organismo lembra que para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta" é necessário que o utente aceda ao site da Casa Aberta e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência.

Segundo a "task force", o número de senhas disponíveis está condicionado à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

Ao pedir a senha digital, o utente deve verificar antecipadamente no portal da afluência se o centro de vacinação pretendido tem o "semáforo verde".

"Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista", explica a "task force", lembrando que as segundas doses serão sempre no local da primeira dose.

Na modalidade "casa aberta" são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses, com o objetivo de assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação.

Os horários de funcionamento da "casa aberta" podem ser consultados no site criado para o efeito.

O relatório mais recente de vacinação contra a covid-19 da DGS contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.

Portugal regista esta sexta-feira mais 12 mortes e 2.598 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Portugal tem esta sexta-feira 29 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos três do que na última sexta-feira. Os concelhos de Lisboa e Porto registam uma melhoria.