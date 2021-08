Três milhões da "bazuca" para comprar bicicletas para alunos

O Governo vai investir três milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em bicicletas para alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico. Segundo relevou o Ministério da Educação ao Jornal de Notícias, o objetivo é ensinar as crianças no início da escolaridade a andar de bicicleta, e arranca já no próximo ano.

A medida que agora chega a todas as escolas do 2.º ciclo surge depois de uma experiência-piloto em 31 agrupamentos escolares durante o ano letivo anterior.

O objetivo da aposta em ciclismo, inserida no programa Desporto Escolar, é incitar as crianças a hábitos saudáveis, mas também para que se use mais um transporte sustentável para o ambiente.

O JN acrescenta ainda que os três milhões de euros serão gastos de forma faseada em bicicletas de diferentes tamanhos.