TAP alerta para espera considerável no controlo de fronteiras face à greve no SEF

A TAP alertou esta sexta-feirapara a possibilidade de se verificarem "tempos de espera consideráveis" no controlo de fronteiras nos aeroportos, face à greve que decorre entre sábado e 31 de agosto.

De acordo com um alerta publicado no site da companhia aérea portuguesa, são "expectáveis tempos de espera consideráveis no controlo de fronteiras dos aeroportos nacionais".

Assim, a TAP recomenda que os passageiros com destino de países fora do espaço Schengen verifiquem o estado do seu voo, antes de se dirigirem aos aeroportos.

O Sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SIIFF) convocou uma greve parcial, que começa este sábado e termina no último dia do mês.